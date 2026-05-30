Wegen Insolvenz wackelt ein Viertel aller Jobs

Erneut in die Insolvenz geschlittert ist jetzt das Druck- und Kunststoff-Unternehmen Gradwohl mit zwei Standorten in Melk und einem Werk in Wimpassing an der Pielach, Bezirk St. Pölten. Der Betrieb soll zwar weitergeführt werden, aber Arbeitsplätze sind in Gefahr.