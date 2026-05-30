Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Firma Gradwohl in Melk

Wegen Insolvenz wackelt ein Viertel aller Jobs

Niederösterreich
30.05.2026 13:00
Nachfrage eingebrochen, Kosten massiv gestiegen – Krise bei Firma Gradwohl..
Nachfrage eingebrochen, Kosten massiv gestiegen – Krise bei Firma Gradwohl..(Bild: Fa. Gradwohl)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Erneut in die Insolvenz geschlittert ist jetzt das Druck- und Kunststoff-Unternehmen Gradwohl mit zwei Standorten in Melk und einem Werk in Wimpassing an der Pielach, Bezirk St. Pölten. Der Betrieb soll zwar weitergeführt werden, aber Arbeitsplätze sind in Gefahr.

0 Kommentare

Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung wurde jetzt erneut über das Vermögen der Melker Firma Gradwohl eröffnet. Verbindlichkeiten in der Höhe von 2,6 Millionen Euro stehen liquide Mittel von knapp 490.000 Euro gegenüber, heißt es dazu in einer Aussendung.

Flutkatastrophe überwunden
Bereits vor drei Jahren war ein erstes Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen worden. Danach entwickelte sich der Betrieb trotz Wirtschaftskrise positiv, auch die Folgen der Hochwasserkatastrophe konnten bewältigt werden.

Rückschlag wegen Krisen
Doch im vergangenen Jahr brachen aufgrund der anhaltenden Krisen wichtige Kundengruppen weg, die Firma sah sich mit einer rückläufigen Nachfrage bei gleichzeitig massiv steigenden Kosten konfrontiert. „Auch die starken Lohn- und Gehaltsabschlüssen der letzten Jahre belasten das Unternehmen“, heißt es.

Einsparungen nötig
Ziel des nunmehr am Landesgericht St. Pölten eingeleiteten Sanierungsverfahrens ist die Weiterführung des Betriebes. Dazu werden derzeit alle Einsparungspotenziale geprüft. Die Folge: Rund 40 der 160 Arbeitsplätze wackeln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
30.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
105.262 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.587 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
87.839 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1811 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1457 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
943 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf