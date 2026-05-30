Italien verbietet Konzerte dieser beiden US-Rapper

Einreiseverbot für Kanye West in Großbritannien

Bereits im April hatte Großbritannien West die Einreise verweigert. Kurz darauf wurde ein geplantes Konzert in Marseille abgesagt, weitere Auftritte in Polen und der Schweiz wurden ebenfalls gestrichen. West hat sich für frühere Äußerungen entschuldigt und diese unter anderem mit einer unbehandelten bipolaren Störung erklärt. Er tritt weiterhin in Ländern auf, in denen seine Konzerte zugelassen werden; ein Auftritt in Istanbul ist angekündigt, weitere Termine in den Niederlanden sind geplant.