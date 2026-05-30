Zoff eskaliert! Atletico lockt Yamal, Pedri & Co.

Sonnenblumenkerne im Austausch gegen Yamal

Wenig später poppte auch schon die erste Meldung auf dem Kanal der Madrilenen auf. „Here we go! Wir haben Barcelona ein Fax mit unserem Transferangebot geschickt: 4 Tickets für das morgige Bad-Bunny-Konzert, ein Jahresabo der Zeitung ABC und eine Packung Sonnenblumenkerne. Wir warten gespannt auf die Antwort, um die Bekanntgabe vorzubereiten“, schrieb der Klub mit einem Augenzwinkern zu einem Bild von Lamine Yamal in Atletico-Wäsch‘.