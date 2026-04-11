Länder torpedieren Ausbau der erneuerbaren Energie

Fellner gegen Windräder und gegen PV-Anlagen

Der erst diese Woche angelobte neue Kärntner Landeshauptmann Fellner kündigt als erstes „Widerstand“ bei Ökostrom-Ausbau an. Er werde versuchen, noch Einfluss auf das Gesetz zu nehmen, so Fellner. Sollte es im Bund beschlossen werden, werde er sich aber daran halten. Die Ablehnung von Windkraft kommt nicht überraschend. Fellner hat einst gesagt, dass er „Windräder hasst“.