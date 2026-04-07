Eine Erfolgsgeschichte am Dach

Vom Newcomer zum sonnigen Marktführer

Doch was steckt hinter diesem Erfolg? In einer Branche, in der es um langfristige Investitionen und technische Kompetenz geht, zählt das Vertrauen. Genau hier punktet „Krone Sonne“ mit einem klaren Ansatz. Nach jedem abgeschlossenen Projekt wird systematisch evaluiert, ob alles gepasst hat – ein Schritt, der vielen Anbietern fehlt. Das Ergebnis ist bemerkenswert: Über 88 Prozent Kundenzufriedenheit – und das über mehr als 4000 realisierte Projekte hinweg. Ein Wert, der nicht nur für Qualität steht, sondern auch für Verlässlichkeit und kontinuierliche Verbesserung.