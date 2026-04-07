Eine Erfolgsgeschichte am Dach

Die Energiewende ist längst kein Schlagwort mehr – sie findet statt. Direkt vor unserer Haustür und auf unseren Dächern. Die Energiewende wird getragen von tausenden Haushalten, die einen entscheidenden Schritt in Richtung Energiezukunft aus der Abhängigkeit, rein in die eigene Energiezukunft machen. Mitten in diesem Boom hat sich ein Name besonders hervorgetan – „Krone Sonne“.
Was Mitte 2022 als Initiative begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte: Mehr als 4000 installierte Photovoltaikanlagen in ganz Österreich sprechen eine klare Sprache. „Krone Sonne“ hat sich damit in kürzester Zeit zum nationalen Marktführer entwickelt – und setzt Maßstäbe in einem Markt, der aktuell so dynamisch wächst wie kaum ein anderer.
Vom Newcomer zum sonnigen Marktführer
Doch was steckt hinter diesem Erfolg? In einer Branche, in der es um langfristige Investitionen und technische Kompetenz geht, zählt das Vertrauen. Genau hier punktet „Krone Sonne“ mit einem klaren Ansatz. Nach jedem abgeschlossenen Projekt wird systematisch evaluiert, ob alles gepasst hat – ein Schritt, der vielen Anbietern fehlt. Das Ergebnis ist bemerkenswert: Über 88 Prozent Kundenzufriedenheit – und das über mehr als 4000 realisierte Projekte hinweg. Ein Wert, der nicht nur für Qualität steht, sondern auch für Verlässlichkeit und kontinuierliche Verbesserung.
Weit mehr als nur eine Installation
Der Erfolg basiert nicht allein auf der Technik – sondern auf dem Gesamtpaket. Von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung und Förderabwicklung wird alles aus einer Hand angeboten. Ein entscheidender Vorteil in Zeiten, in denen viele Haushalte vor komplexen Entscheidungen stehen: Welche Anlage passt? Welche Förderung ist möglich? Wie schnell rechnet sich die Investition?
Holen Sie sich Ihre PV-Förderung
Am 23. April startet der nächste große Fördercall für PV-Anlagen. Die Mittel sind erfahrungsgemäß schnell ausgeschöpft. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur attraktive Zuschüsse, sondern auch langfristige Preisstabilität und maximale Unabhängigkeit. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.