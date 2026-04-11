Der neue Ober-Mullah soll schwer „entstellt“ sein

Wer führt das Regime aktuell an?

Khamenei ist seit dem Angriff nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Viel mehr stellt sich die Frage, ob er überhaupt in der Lage ist, die Staatsgeschäfte zu führen – und das in einer für den Iran äußerst gefährlichen Lage. Zur Stunde finden in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad entscheidende Gespräche mit den USA über eine Beendigung des Krieges statt.