Iran erklärt vor Verhandlungen „endgültigen Sieg“

Trump sagt, der Iran agiere „unredlich“

Nach gut fünf Wochen Krieg einigten sich der Iran und die USA zuletzt auf eine zweiwöchige Waffenruhe sowie auf die Öffnung der Straße von Hormuz. Teheran brachte jedoch Gebühren für die Passage der Meerenge ins Spiel. Damit hält sich der Iran nach Ansicht Trump nicht an die Abmachungen. Teheran leiste mit Blick auf Öltransporte durch die Meerenge „sehr schlechte Arbeit“, die man auch als „unredlich“ bezeichnen könne, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social weiter: „Das ist nicht die Vereinbarung, die wir getroffen haben!“