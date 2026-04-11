Jeder Gast ist ein „Micro-Influencer“

Mehr als 60 Events gibt es über das Jahr, beginnend im März bis Dezember. „Wir haben es geschafft eine Ganzjahresdestination zu werden“, ist der Touristiker stolz. Und wird auch heuer keine Ruhe geben. Wieder stehen diverse Events auf dem Programm (podersdorfamsee.at), man möchte sich noch mehr auf Social Media und KI konzentrieren und die Gäste einfach glücklich machen. Übrigens: Podo on Ice soll heuer noch ein Stück größer als heuer werden.