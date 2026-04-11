Jeder Gast ist ein „Micro-Influencer“

Die Verantwortlichen in Podersdorf durften sich 2025 über ein Rekordjahr freuen. 2026 soll das weitergehen. Ideen hat man dafür genug.
Die Bilanz des Jahres 2025 fällt in Podersdorf am See durchwegs positiv aus. Sowohl im Campingbereich, als auch bei den Besucherzahlen im Strandbad und den normalen Nächtigungen gibt es ein sattes Plus.
„Am Podobeach freuen wir uns über rund 305.596 Besucher. An Spitzentagen waren das mehr als 5000 Gäste am Tag. Im Strandcamping erreichten wir 124.521 Nächtigungen. Das waren teilweise bis zu 2000 Gäste pro Tag“, so Rene Lentsch, Geschäftsführer der Podersdorf Tourismus und FreizeitbetriebsgesmbH (PTF). Insgesamt darf sich die Gemeinde über rund 421.000 Nächtigungen freuen.
Aber wie hat das mittlerweile 80 Leute umfassende Team das geschafft? Lentsch gibt die Antwort: „Wir schaffen Emotionen“, verrät er. Heißt: Den Gästen werden Erlebnisse geboten und damit wird jeder Gast zum Mico-Influencer, wenn er seine Eindrücke entweder auf Social Media postet oder seinen Freunden schickt. „Das ist Werbung für uns, die unbezahlbar ist,“ ist Lentsch überzeugt.
Mehr als 60 Events gibt es über das Jahr, beginnend im März bis Dezember. „Wir haben es geschafft eine Ganzjahresdestination zu werden“, ist der Touristiker stolz. Und wird auch heuer keine Ruhe geben. Wieder stehen diverse Events auf dem Programm (podersdorfamsee.at), man möchte sich noch mehr auf Social Media und KI konzentrieren und die Gäste einfach glücklich machen. Übrigens: Podo on Ice soll heuer noch ein Stück größer als heuer werden.
Hoffen auf Investoren für Hotels
Abseits der Touristen wird auch ein Schwerpunkt darauf gelegt Investoren und Betreiber etwaiger zukünftiger Hotels zu finden. „Nachdem die Bettenanzahl schrumpft, wären ein, zwei weitere Hotels wie das Lakeside 77 wünschenswert“, erklärt Lentsch. Dafür gäbe es Grundstücke der Gemeinde, die man langfristig verpachten würde. „Wir sind guter Dinge jemanden zu finden“, so Lentsch.
Geheimnisvolle Rad-Rätseltouren
Auch neue Rätselrallyes gibt es in Podersdorf. In der Gemeinde seit Jahren etabliert, wurden jetzt durch zwei burgenlandweiten Rallyes für kleine und große Rätsel- und Radfans erweitert.
In Mia, Tim und Paul, drei Cartoon-Kids, finden sie echte Bike-Buddies an ihrer Seite. „Clever und voller Teamgeist begleiten sie mit hilfreichen Tipps und spannenden Aufgaben entlang der Strecke“, erklärt auch Landesrätin Daniela Winkler, die bei der Eröffnung der neuen Radstrecken dabei war.
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