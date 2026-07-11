Feuerwehr-Nachwuchs legte wieder Talentprobe ab

Den Sieg im Bewerb Bronze holte sich die Bewerbsgruppe aus Weiden am See vor den Gruppen aus Winden am See und Steinbrunn. Im Silberbewerb, bei dem die Funktionen innerhalb der Gruppe unmittelbar vor dem Start ausgelost werden, ging der Sieg an Steinbrunn. Dahinter folgten Baumgarten/ Schattendorf und Winden am See.