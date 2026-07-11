Feuerwehr-Nachwuchs legte wieder Talentprobe ab

Die Landesfeuerwehrjugend hielt in Stegersbach den Leistungsbewerb ab. Bei hochsommerlichen Temperaturen verlangte der Wettkampf den 235 Gruppen mit rund 1400 Teilnehmern einiges ab.
Doch die Vorbereitung in den Feuerwehren sowie die engagierte Begleitung durch Betreuer machten sich bezahlt. „Die zahlreichen Teilnehmer haben eindrucksvoll bewiesen, wie engagiert und bestens ausgebildet unser Nachwuchs ist“, lobte Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf.
Den Sieg im Bewerb Bronze holte sich die Bewerbsgruppe aus Weiden am See vor den Gruppen aus Winden am See und Steinbrunn. Im Silberbewerb, bei dem die Funktionen innerhalb der Gruppe unmittelbar vor dem Start ausgelost werden, ging der Sieg an Steinbrunn. Dahinter folgten Baumgarten/ Schattendorf und Winden am See.
In der Wertung Mädchen Bronze setzte sich die Gruppe aus Baumgarten/ Schattendorf durch. Die Plätze zwei und drei gingen an die Gruppen aus Landsee/Markt St. Martin/ Neudorf b. L. und Baumgarten/Draßburg/Schattendorf. Den Wanderpokal für die tagesbeste Bewerbsgruppe ging an die Feuerwehr Steinbrunn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.