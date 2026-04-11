Brisanter Kampf um die Menschlichkeit

Man muss nicht Blut an den Händen haben, um ein Mörder zu sein. Mit der österreichischen Erstaufführung von Maria Lazars „Der blinde Passagier“ trifft das Landestheater NÖ einen brandaktuellen Nerv. Denn das verschollene Werk der Wiener Autorin rückt die Menschlichkeit in Krisen- und Kriegszeiten in den Mittelpunkt. Schauplatz ist ein dänisches Paketboot, das 1938 in einem deutschen Hafen vor Anker liegt.