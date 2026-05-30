„Nicht um jeden Preis“: Absage an Peter Thiel

Der nunmehrigen Absage war eine heftige Debatte vorausgegangen, nachdem bekannt wurde, dass die Festwochen Peter Thiel im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung am 7. Juni eingeladen hatten.

Umstrittene Einladung

Die zentralen Fragen der kontroversen Debatte, denen die Festwochen selbst am Freitag im Odeon Theater einen Raum gaben, lauteten: Darf man einem der einflussreichsten und finanziell potentesten Proponenten der Silicon-Valley-Rechten ein Forum bieten, der gegen Multilateralismus und freiheitliche Demokratie eintritt? Einem Menschen, der eine apokalyptische und damit religiös geprägte Weltsicht propagiert, in welcher der Antichrist auf die Übernahme der Welt zuarbeitet? Einem Milliardär, der reich geworden ist mit Paypal, einflussreich mit der Überwachungssoftware Palantir und als Trump-Unterstützer und Mentor von dessen Vize JD Vance politischen Einfluss besitzt?