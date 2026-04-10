Dreist, wie im Film
Luxus-Ladys plündern Ikea – flüchten im Porsche
Ein Diebstahl wie aus einem Film sorgt derzeit in Portugal für Aufsehen: Fünf elegant gekleidete Frauen bedienen sich in einem Ikea-Markt ganz offen an Möbeln im Wert von mehreren tausend Euro – und verschwinden danach spektakulär in einem Luxusauto.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in einer Filiale des schwedischen Möbelhauses im nordportugiesischen Matosinhos bei Porto. Wie die Zeitung „Correio da Manhã“ unter Berufung auf die Polizei berichtet, gingen die Frauen dabei erstaunlich dreist vor: Sie registrierten mehrere Möbelstücke ganz regulär an den Selbstbedienungskassen, verließen die Filiale anschließend jedoch, ohne zu bezahlen.
Fluchtfahrzeuge standen bereit
Überwachungskameras zeigen, dass vor dem Gebäude bereits zwei Fahrzeuge auf die Gruppe warteten: ein Transporter sowie ein Luxuswagen einer deutschen Marke. Portugiesische Medien sprechen konkret von einem Porsche. Während die Möbel offenbar für den Abtransport in den Transporter bestimmt waren, flüchteten die Frauen selbst in dem Sportwagen.
Sicherheitskräfte versuchten noch, die Täterinnen aufzuhalten, kamen jedoch zu spät. Zurück blieb lediglich ein Einkaufswagen mit einem Teil der Beute.
Eine Verdächtige identifiziert
Nach Angaben der Polizei konnte inzwischen eine der mutmaßlichen Täterinnen identifiziert werden. Dabei soll es sich um eine Geschäftsfrau aus dem Raum Porto handeln. Ihr Ehemann sei erst kürzlich wegen mutmaßlicher Beteiligung am internationalen Drogenhandel festgenommen worden, berichtete „Correio da Manhã“.
Ermittlungen laufen
Die portugiesischen Behörden setzen nun auf die Auswertung der Überwachungskameras, um weitere Beteiligte zu identifizieren. Die fünf Frauen sind derzeit noch flüchtig.
In portugiesischen Medien wird der ungewöhnliche Coup bereits als „assalto digno de cinema“ – also als kinoreifer Raub – bezeichnet: elegant gekleidete Frauen, ein ausgeklügeltes Vorgehen an den Self-Checkouts und eine Flucht im Luxuswagen.
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