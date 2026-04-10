Luxus-Ladys plündern Ikea – flüchten im Porsche

Fluchtfahrzeuge standen bereit

Überwachungskameras zeigen, dass vor dem Gebäude bereits zwei Fahrzeuge auf die Gruppe warteten: ein Transporter sowie ein Luxuswagen einer deutschen Marke. Portugiesische Medien sprechen konkret von einem Porsche. Während die Möbel offenbar für den Abtransport in den Transporter bestimmt waren, flüchteten die Frauen selbst in dem Sportwagen.