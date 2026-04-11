Großes Wiedersehen in Falcos altem Wohnzimmer

Großes Wiedersehen eines geschiedenen Ehepaares

Dass es sich dabei wirklich um einen besonderen Abend handelte, zeigte nicht nur die Location, die als zweites Wohnzimmer des Superstars galt, sondern auch ein Aufeinandertreffen, das wahrscheinlich wenige erwartet hätten. Falcos einstige Video-Produzenten Rudi Dolezal und Hannes Rossacher zeigten sich nach rund zehn Jahren kreativer Funkstille zum ersten Mal wieder gemeinsam vor der Kamera.