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Großes Wiedersehen in Falcos altem Wohnzimmer

Adabei Österreich
11.04.2026 06:00
Für eine ganz besondere Reunion sorgten Hannes Rossacher (li.) und Rudi Dolezal, die einst die ...
Für eine ganz besondere Reunion sorgten Hannes Rossacher (li.) und Rudi Dolezal, die einst die Video-Produzenten von Falco waren.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

In der Kultdiskothek U4 versammelten sich am Donnerstagabend die „Helden von Heute“, um die Präsentation eines ganz besonderen Autos zu feiern. 28 Jahre nach dem Tod von Pop-Legende Falco bringt VW ein Golf Sondermodell auf den Markt. Und Hans Hölzel schafft es sogar heute noch, die Leute zusammenzubringen. 

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Wir ham den Fuß am Gas und die Mode fest im Griff „ dürfte auch 28 Jahre nach dem tragischen Tod von Falco, alias Hans Hölzel, und 45 Jahre nach dem Erscheinen des legendären Hits „Helden von Heute“ das Motto sein. Und so versammelten sich solcherlei Helden am Donnerstagabend im U4 in Wien, um die Präsentation der neuen VW Golf Falco Edition gebührend zu feiern.

Großes Wiedersehen eines geschiedenen Ehepaares
Dass es sich dabei wirklich um einen besonderen Abend handelte, zeigte nicht nur die Location, die als zweites Wohnzimmer des Superstars galt, sondern auch ein Aufeinandertreffen, das wahrscheinlich wenige erwartet hätten. Falcos einstige Video-Produzenten Rudi Dolezal und Hannes Rossacher zeigten sich nach rund zehn Jahren kreativer Funkstille zum ersten Mal wieder gemeinsam vor der Kamera.

Caroline Perron und Julian F.M. Stoeckel hätten am liebsten gleich gemeinsam eine Runde gedreht.
Caroline Perron und Julian F.M. Stoeckel hätten am liebsten gleich gemeinsam eine Runde gedreht.(Bild: Alexander Tuma)
Rob Bolland und Thomas Rabitsch feierten auch mit.
Rob Bolland und Thomas Rabitsch feierten auch mit.(Bild: Alexander Tuma)

Einen richtigen Streit soll es aber eigentlich nie gegeben haben, viel mehr seien die beiden wie ein geschiedenes Ehepaar, das eventuell Differenzen hat, aber nicht übereinander schimpft. Was Hans Hölzel wohl zu dieser „Versöhnung“ gesagt hätte?

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Gefreut hätte er sich jedenfalls über den Auftritt seiner letzten großen Liebe Caroline Perron, die sich vom neuen Auto begeistert zeigte und es als „exklusiv, stylish und elegant“ bezeichnete.

Auch Produzent Rob Bolland, Komponist Thomas Rabitsch und Entertainer Julian F.M. Stoeckel ließen sich den Abend nicht entgehen.

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