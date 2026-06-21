Giro d‘Italia-Sieger startet bei Tour of Austria

Im Vorjahr war es Superstar Isaac del Toro, der der Tour of Austria den Stempel aufdrücken konnte und sie für sich entschied. Wer triumphiert bei der 75. Ausgabe der Rundfahrt? Wie die „Krone“ erfuhr, schickt das Team Lidl-Trek ein Team ins Rennen, das definitiv das Potenzial hat, um ein Wörtchen um den Sieg mitreden zu können.