Giro d‘Italia-Sieger startet bei Tour of Austria

Im Vorjahr war es Superstar Isaac del Toro, der der Tour of Austria den Stempel aufdrücken konnte und sie für sich entschied. Wer triumphiert bei der 75. Ausgabe der Rundfahrt? Wie die „Krone“ erfuhr, schickt das Team Lidl-Trek ein Team ins Rennen, das definitiv das Potenzial hat, um ein Wörtchen um den Sieg mitreden zu können.
Das Teilnehmerfeld der Jubiläumsausgabe der Tour of Austria kann sich wahrlich sehen lassen. Bei der 75. Ausgabe sind gleich mehrere Grand-Tour-Etappensieger am Start – das Ganze wird aber noch getoppt, denn wie die „Krone“ erfuhr, beehrt sogar ein ehemaliger Gesamtsieger des Giro d’Italia die Traditionsveranstaltung.
Tao Geoghegan Hart soll zur Tour of Austria kommen
Demnach steht Tao Geoghegan Hart auf der provisorischen Teilnehmerliste seines Lidl-Trek-Teams. Der Brite triumphierte im Jahr 2020 und gewann überdies zwei Etappen bei der Italien-Rundfahrt. Das Potenzial des 31-Jährigen ist nach wie vor unbestritten, in den vergangenen Jahren wurde er aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.
Die deutsche Lidl-Équipe soll weitere namhafte Fahrer an den Start schicken. So findet sich auch Bauke Mollema, zweifacher Etappensieger der Tour de France und Gewinner der Lombardei-Rundfahrt 2019, auf der Liste. Selbiges gilt für Andrea Bagioli, der aktuell bei der Tour de Suisse glänzt. Aus heimischer Sicht sticht Patrick Konrad (34), 2021 Etappensieger bei der Frankreich-Rundfahrt, heraus.
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