Undav rettet Deutschland – ÖFB-Update aus den USA

Deutschland gewinnt auch das zweite Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft und setzt sich nach Rückstand gegen die Elfenbeinküste mit 2:1 durch. Denis Undav wird eingewechselt, trifft doppelt und ist Matchwinner. Im „Krone“-WM-Studio mit Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer gibt‘s alles zu den gestrigen und heutigen Spielen. Außerdem steigt die Spannung vor dem morgen stattfindenden Duell Österreich gegen Argentinien.