Schweden hadert mit höchster Niederlage seit 1950

Für die Schweden ist die WM bisher eine Hochschaubahn der Gefühle! Nach dem 5:1 über Tunesien zum Auftakt erlitten sie nun mit dem 1:5 gegen die Niederlande in Spiel 2 gar die höchste Niederlage bei einer WM seit 1950. Damals hatten die Skandinavier gegen Gastgeber Brasilien 1:7 verloren ...
Doch bei aller nüchterner Betrachtung von Ergebnissen: Es zählt eben auch kaum etwas so sehr wie das Momentum.
Gegen die Tunesier hatte die Truppe von Teamchef Graham Potter durch Yasin Ayari (7.) den perfekten Start hingelegt, gegen die Niederlande waren sie schon in der 5. Minute 0:1 zurück.
Aufstiegschance lebt trotzdem
Für die in der Qualifikation sieglos gebliebenen Schweden, die erst über das Playoff ins Turnier kamen, geht es am Freitag gegen Japan immer noch um den Aufstieg.
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