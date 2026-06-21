Schweden hadert mit höchster Niederlage seit 1950

Für die Schweden ist die WM bisher eine Hochschaubahn der Gefühle! Nach dem 5:1 über Tunesien zum Auftakt erlitten sie nun mit dem 1:5 gegen die Niederlande in Spiel 2 gar die höchste Niederlage bei einer WM seit 1950. Damals hatten die Skandinavier gegen Gastgeber Brasilien 1:7 verloren ...