Nach Sensation gab es Kuss für Königin Maxima

Für König Willem-Alexander und Königin Maxima war es ein stressiger Tag. Erst waren die beiden mit Tochter Ariana im Stadion in Texas, um die Niederlande beim Duell mit Schweden anzufeuern. Kurz darauf ging es gleich weiter nach Kansas, wo Curacao auf Ecuador traf. Die kleine Karibikinsel ist zwar ein eigenständiges Land, gehört aber trotzdem zum Königreich der Niederlande. Deswegen unterstützt die Familie beide Mannschaften.