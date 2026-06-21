Selenskyj schickt Auszeichnung per Post zurück

Ex-Präsidenten folgen Selenskyjs Beispiel

Am Abend erklärte der ukrainische Ex-Präsident Leonid Kutschma (1994-2005) nach Medienberichten seinen Verzicht auf den Orden des Weißen Adlers, den er 1997 erhalten hatte. Er gab sich überzeugt, dass dieser „unfreundliche Schritt“ von Präsident Nawrocki die Freundschaft der beiden Länder nicht zunichtemachen könne. Aus Protest gegen die Entscheidung Nawrockis kündigte auch Ex-Präsident Viktor Juschtschenko (2005-2010) an, er wolle auf die Auszeichnung verzichten.