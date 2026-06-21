Plötzlich Titelkandidat? Niederlande in WM-Form!

Das niederländische Königspaar hatte schon auf der Tribüne allen Grund zur Freude. Nach dem Schlusspfiff beim überzeugenden 5:1 der Elftal gegen Schweden machten sich König Willem-Alexander und Königin Maxima auf den Weg in die Kabine und gratulierten. In dieser Form zählt Oranje wieder zu den Titelkandidaten dieser Fußball-WM – so schnell kann es gehen. Denn noch vor ein paar Tagen nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Japan hatte das anders ausgesehen ...