Wir stellen das ÖFB-Team für das morgige Spiel auf

Morgen ist es endlich so weit! Österreich trifft im zweiten WM-Vorrunden-Spiel auf den amtierenden Weltmeister aus Argentinien. In unserer heutigen Episode von „Sportkrone Inside“ stellen wir unsere jeweilige Startelf vor. Außerdem beleuchten wir das akuelle Geschehen: Undav rettet Deutschland, Curacao holt den ersten WM-Punkt und die Niederländer und Japan vernichten ihre Gegner!