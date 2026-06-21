Missstimmung bei Salah? Das sagt der Ägypten-Coach

Der 34-Jährige sei ein „großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird – das ist in Ordnung. Das ist seine Rolle als Spieler“, sagte Hassan vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (3 Uhr MESZ) in Vancouver gegen Neuseeland.