Missstimmung bei Salah? Das sagt der Ägypten-Coach

Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat Gerüchte über eine angebliche Missstimmung bei seinem Star Mohamed Salah zurückgewiesen!
Der 34-Jährige sei ein „großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird – das ist in Ordnung. Das ist seine Rolle als Spieler“, sagte Hassan vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (3 Uhr MESZ) in Vancouver gegen Neuseeland.
„...und sie vertrauen mir!“
Ägyptens Teamchef war gefragt worden, ob er sich zu dem Gerücht äußern wolle, dass Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien (1:1) nicht gut aufgenommen habe. Dies sei nicht der Fall, sagte Hassan. „Ich vertraue den 26 Spielern, und sie vertrauen mir.“ Salah, der sich mit Saisonende von Liverpool verabschiedet hatte, habe „großartig gespielt“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.