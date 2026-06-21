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„Sind das Aliens?“

Flimmerndes Rätsel über Wien: Das steckt dahinter

Österreich
21.06.2026 11:20
Porträt von Hannah Tilly
Porträt von Michael Pichler
Von Hannah Tilly und Michael Pichler

Am Samstagabend haben geheimnisvolle Lichter am Himmel für jede Menge Spekulation gesorgt. Das flimmernde Schauspiel war nicht nur über Wien zu sehen, sondern sogar bis nach Niederösterreich. Waren es Außerirdische? Ein bislang unbekanntes Naturphänomen? Oder steckte doch etwas ganz anderes dahinter?

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Eine Familie aus Mauerbach traute am Samstagabend ihren Augen kaum und schickte der „Krone“ Videos des mysteriösen Himmelsspektakels. Vor allem die Kinder waren völlig aus dem Häuschen. „Sind das Aliens?“, fragten sie aufgeregt, während die flimmernden Lichter durch die Wolken zogen. Oder handelte es sich dabei doch um ein bislang unbekanntes Naturphänomen?

Experte gibt Entwarnung
Schnell wurde über ein außergewöhnliches Himmelsspektakel spekuliert. Doch auf „Krone“-Anfrage konnte Andreas Tröscher von GeoSphere Austria am Sonntag Entwarnung geben. „Ich habe die Lichter auch gesehen. Um ein Wetterphänomen handelt es sich nicht“, stellte der Experte klar.

Viele fragten sich zunächst, was am Himmel vor sich geht.
Viele fragten sich zunächst, was am Himmel vor sich geht.(Bild: Krone-Collage/zVg)

Imposante Lichtshow statt UFO-Alarm
Damit bestätigten sich auch die Vermutungen der „Krone“-Redaktion: Hinter dem mysteriösen Flimmern steckte keine Naturerscheinung, sondern die spektakuläre Lichtshow des Böhse-Onkelz-Konzerts im Ernst-Happel-Stadion. Die Bühneneffekte waren so intensiv, dass sie sich in den Wolken spiegelten und noch kilometerweit – bis nach Niederösterreich – sichtbar waren.

Aufnahmen direkt aus dem Stadion (siehe Video oben) zeigen die imposanten Lichteffekte, die für das Himmelsspektakel verantwortlich waren. Das vermeintliche UFO-Mysterium entpuppte sich letztlich als Konzertabend mit Fernwirkung.

Polarisierende Band mit „feinster“ Bühnentechnik
„Die haben alle Lichter, die sie gehabt haben, in den Himmel projiziert“, beschreibt es „Krone“-Redakteur Michael Pichler. Er war am Samstagabend vor Ort. Sein Fazit abseits der Lichtshow: „Mit einem lauten und wilden Ritt durch vier Jahrzehnte Bandgeschichte inklusive Bombast-Show, mit feinster Bühnentechnik lieferte die immer noch wegen ihrer Vergangenheit polarisierenden Böhsen Onkelz vor 70.000 Fans im Happel-Stadion mehr ab als nur ein Konzert.“

Rund 70.000 Fans füllten am Samstag das Happel-Stadion.
Rund 70.000 Fans füllten am Samstag das Happel-Stadion.(Bild: Michael Pichler)

Drei Generationen hätten rund um die 360-Grad-Center-Stage lauthals mitgefeiert, sodass der Stadion-Sound teilweise übertönt wurde. „Musikalisch lieferten die Onkelz dann auch genau das ab, was ihre Fans erwarteten. Egal, was man von den vier Jungs aus Frankfurt hält, Show, Stimmung, Ablauf – top!“, bilanziert Pichler.

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