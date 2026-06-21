Flimmerndes Rätsel über Wien: Das steckt dahinter

Polarisierende Band mit „feinster“ Bühnentechnik

„Die haben alle Lichter, die sie gehabt haben, in den Himmel projiziert“, beschreibt es „Krone“-Redakteur Michael Pichler. Er war am Samstagabend vor Ort. Sein Fazit abseits der Lichtshow: „Mit einem lauten und wilden Ritt durch vier Jahrzehnte Bandgeschichte inklusive Bombast-Show, mit feinster Bühnentechnik lieferte die immer noch wegen ihrer Vergangenheit polarisierenden Böhsen Onkelz vor 70.000 Fans im Happel-Stadion mehr ab als nur ein Konzert.“