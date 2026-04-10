Indien sichert Grenze mit Krokodilen und Schlangen

Viele Fragen noch offen

Vor allem die praktische Umsetzung wirft Fragen auf: Wie sollen die Tiere beschafft und eingesetzt werden? Und welche Auswirkungen hätte ihre Präsenz auf Menschen in den Grenzregionen? Genau diese Punkte sollen nun von den zuständigen Einheiten vor Ort untersucht werden. Ein Bericht über die Machbarkeit sei angefordert worden.