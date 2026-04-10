Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wenig bis gar nichts“

Anzeige gegen Schmid kann schwere Folgen haben

Innenpolitik
10.04.2026 12:20
Thomas Schmid soll laut dem Rechtsvertreter von Sebastian Kurz falsch ausgesagt haben.
Thomas Schmid soll laut dem Rechtsvertreter von Sebastian Kurz falsch ausgesagt haben.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine neue Anzeige bringt den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, weiter unter Druck. Im Raum steht der Verdacht, dass er vor Gericht die Unwahrheit gesagt haben könnte.

0 Kommentare

Im laufenden Postenschacherprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger in Linz wurde auch Thomas Schmid als Zeuge befragt. Im Zuge der Hauptverhandlung wurde unter anderem die Besetzung der Leitung des Finanzamts Freistadt-Rohrbach-Urfahr im Jahr 2016 thematisiert. Dort hatte Schmid als Zeuge angegeben, von der Besetzung „wenig bis gar nichts“ mitbekommen zu haben.

Mehrere Zeugen widersprechen dieser Darstellung deutlich. So berichtete ein hochrangiger Beamter, er habe auf Weisung Schmids einen Kandidaten kontaktieren und zum Rückzug bewegen sollen – für ihn selbst ein „negativer Höhepunkt“, ein „absoluter Witz“ und eine „Frechheit“. Auch der betroffene Bewerber bestätigte vor Gericht, er sei von dem Anruf „baff“ gewesen, habe das Angebot jedoch abgelehnt. Eine weitere Zeugin schilderte zudem, im Ministerium habe nach der Entscheidung „Aufregung und Unmut“ geherrscht, weil ein von Schmid unterstützter Kandidat nicht zum Zug gekommen sei.

Lesen Sie auch:
Wöginger erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Ex-ÖBAG-Generalsekretär Thomas Schmid – nachdem ...
Schwere Vorwürfe
Wöginger rückt Kronzeuge Schmid in den Fokus
27.03.2026
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
09.03.2026

Anzeige und mögliche Folgen
Die nun eingebrachte Sachverhaltsdarstellung – eingebracht durch den Rechtsvertreter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz – sieht darin den Verdacht der falschen Beweisaussage nach § 288 Strafgesetzbuch. Demnach könnten Schmids Angaben „tatsachenwidrig“ gewesen sein und im Widerspruch zu Zeugenaussagen stehen.

Zudem wird die Sicherstellung der Tonaufnahmen der Vernehmungen gefordert. Diese seien als Beweismittel „unverzichtbar“, da sie den tatsächlichen Aussageinhalt inklusive Intonation und Details wiedergeben könnten.

Für Schmid könnte der Fall weitreichende Konsequenzen haben: Sein Kronzeugenstatus ist an die Pflicht gebunden, vollständig und wahrheitsgemäß auszusagen. Die Staatsanwaltschaft Linz prüft nun, ob ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.04.2026 12:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.799 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
102.825 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
97.660 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1099 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
807 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Innenpolitik
Erste Bilanz
E-Control sicher: „Die Spritpreisbremse wirkt“
Neues Gesetz kommt
Politische Kehrtwende im Pensions-Gutachten-Streit
„Wenig bis gar nichts“
Anzeige gegen Schmid kann schwere Folgen haben
Gut und schlecht
Zivildienst: Immer mehr Burschen wollen, aber …
Bundesheer in Kritik
Black-Hawk-Beschaffung wird nächstes Millionengrab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf