Wöginger rückt Kronzeuge Schmid in den Fokus

Schmid schon früh aktiv – Wöginger nur „weitergeleitet“

Nach Zeugenaussagen, so Wöginger, habe Schmid bereits vor der Braunau-Besetzung versucht seinen späteren Wunschkandidaten in Freistadt zu platzieren. „Seine Agenda war von Anfang an klar, meine Rolle wurde überhöht dargestellt“, erklärte Wöginger. Zeugenberichte bestätigen, dass Schmid während des laufenden Bewerbungsverfahrens für Freistadt auf Compliance-Bedenken hingewiesen wurde, seine Reaktion jedoch „heftig“ war.