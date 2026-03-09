Wöginger-Prozess: Heute wird Schmid befragt

Schmid, der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, soll laut Anklage den Personalwunsch Wögingers entgegengenommen und zumindest versucht haben, auf ein Mitglied der Hearing-Kommission – den Zweitangeklagten – Einfluss auf die Vergabe des Vorstandspostens im Finanzamt Braunau zu nehmen. Schmid ist für heute geladen und dürfte in aller Ausführlichkeit dazu befragt werden.