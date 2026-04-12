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Warum Frauen große Krisen besser managen

Wirtschaft
12.04.2026 18:01
Eine Illustration mit großer Symbolkraft: Karin Bergmann (73), Ingrid Thurnher (63) und Martha ...
Eine Illustration mit großer Symbolkraft: Karin Bergmann (73), Ingrid Thurnher (63) und Martha Schultz (63) sehen Krisen als Chance für eine Erneuerung.(Bild: Krone Grafik)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

In Momenten, wenn Institutionen wanken und Vertrauen bröckelt, treten sie auf den Plan: Frauen, die geholt werden, wenn es turbulent wird. Mit Karin Bergmann, Ingrid Thurnher und Martha Schultz sind nun drei beeindruckende Frauen in mächtige Positionen aufgerückt. Was können sie besser als Männer? Und warum holt man oft Frauen zum „Aufräumen“?

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Es sind selten die goldenen Jahre, in denen ihre Namen fallen. Viel häufiger ist es die Stunde der Erkenntnis nach Skandalen, Strukturkrisen oder Führungsversagen. Dann richtet sich der Blick auf Frauen wie Karin Bergmann, Ingrid Thurnher oder Martha Schultz. Drei Frauen, drei Institutionen, ein Muster: Sie werden gerufen, wenn wieder Ordnung einkehren soll.

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