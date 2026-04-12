Warum Frauen große Krisen besser managen

Es sind selten die goldenen Jahre, in denen ihre Namen fallen. Viel häufiger ist es die Stunde der Erkenntnis nach Skandalen, Strukturkrisen oder Führungsversagen. Dann richtet sich der Blick auf Frauen wie Karin Bergmann, Ingrid Thurnher oder Martha Schultz. Drei Frauen, drei Institutionen, ein Muster: Sie werden gerufen, wenn wieder Ordnung einkehren soll.