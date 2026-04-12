Warum Frauen große Krisen besser managen

In Momenten, wenn Institutionen wanken und Vertrauen bröckelt, treten sie auf den Plan: Frauen, die geholt werden, wenn es turbulent wird. Mit Karin Bergmann, Ingrid Thurnher und Martha Schultz sind nun drei beeindruckende Frauen in mächtige Positionen aufgerückt. Was können sie besser als Männer? Und warum holt man oft Frauen zum „Aufräumen“?
Es sind selten die goldenen Jahre, in denen ihre Namen fallen. Viel häufiger ist es die Stunde der Erkenntnis nach Skandalen, Strukturkrisen oder Führungsversagen. Dann richtet sich der Blick auf Frauen wie Karin Bergmann, Ingrid Thurnher oder Martha Schultz. Drei Frauen, drei Institutionen, ein Muster: Sie werden gerufen, wenn wieder Ordnung einkehren soll.
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