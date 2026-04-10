Auftritt im Brucknerhaus: „Bin gar nicht nervös!“

Begeisterung als Lern-Turbo

„Einen ersten Preis habe ich mir fix vorgenommen, mit dem Sonderpreis habe ich nicht gerechnet“, kommentiert der Siebenjährige selbstbewusst seinen Erfolg. Sein Können am Akkordeon hat die Jury so beeindruckt, dass er nicht nur einen ersten Preis mit Auszeichnung gewonnen hat, sondern auch den Auftritt im Brucknerhaus, bei dem er ein Solo zum Besten geben wird.