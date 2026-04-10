Auftritt im Brucknerhaus: „Bin gar nicht nervös!“

Beim Musikwettbewerb prima la musica entscheidet sich, wer morgen die Konzertsäle füllt. Michail Radler, ein 7-jähriger Akkordeonspieler aus Oberösterreich, beeindruckte die Jury über die Maßen und bekam einen Sonderpreis: Er darf heute Abend beim großen Preisträgerkonzert im Linzer Brucknerhaus auftreten.
Auch heuer fand der große OÖ. Landeswettbewerb prima la musica statt. Insgesamt stellten 682 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können unter Beweis. Die Entscheidung ist gefallen: 168 Musikschülerinnen und -schüler holten sich Preise und werden Oberösterreich beim Bundeswettbewerb in Eisenstadt vertreten.
Das freut natürlich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Unsere jungen Musikerinnen und Musiker zeigen mit ihrem Können, wie lebendig und innovativ das Kulturland Oberösterreich ist.“
Volksschüler mit Solo am Akkordeon
Als „Aufwärmtraining“ für den Bundeswettbewerb findet heute, Freitag, 10. April, das große Preisträgerkonzert im Linzer Brucknerhaus (18 Uhr, freier Eintritt) statt. Zu den jüngsten Musikern, die dabei sind, zählt Michail Radler, der die Landesmusikschule Bad Leonfelden, Zweigstelle Oberneukirchen, besucht.
Begeisterung als Lern-Turbo
„Einen ersten Preis habe ich mir fix vorgenommen, mit dem Sonderpreis habe ich nicht gerechnet“, kommentiert der Siebenjährige selbstbewusst seinen Erfolg. Sein Können am Akkordeon hat die Jury so beeindruckt, dass er nicht nur einen ersten Preis mit Auszeichnung gewonnen hat, sondern auch den Auftritt im Brucknerhaus, bei dem er ein Solo zum Besten geben wird.
„Er hat erst vor einem Jahr mit dem Instrument begonnen, ist voll begeistert und sehr begabt“, freut sich sein Lehrer Atanas Dinovski, selbst renommierter Akkordeonist. „Michail spielt Sachen, die eigentlich erst in drei Jahren dran wären.“ Und offenbar hat er keine Scheu auf der Bühne.
„Ich freu’ mich auf meinen Auftritt im Brucknerhaus!“, sagt Michail und grinst: „Jetzt werde ich noch berühmt!“ Auch die Musikschule Bad Leonfelden jubelt: „Erstmals ist ein Schüler von uns dabei“, heißt es.
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