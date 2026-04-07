Hubert von Goisern geht 2027 wieder auf Tour

In Wien und Linz

Weitere Tourstopps sind u.a. das Brucknerhaus Linz (25. April), das Wiener Konzerthaus (26. April) sowie am 28. und 29. April das Festspielhaus St. Pölten, bevor es weiter nach Klagenfurt, Salzburg und Bregenz geht. Insgesamt stehen bereits fast 40 Termine fest, weitere sind laut Aussendung in Planung.