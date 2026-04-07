Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ticketverkauf startet

Hubert von Goisern geht 2027 wieder auf Tour

Oberösterreich
07.04.2026 13:05
(Bild: Konrad Fersterer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Nach drei Jahren Bühnenpause kehrt Hubert von Goisern nächstes Jahr wieder mit einer Tournee zurück. Diese sei nicht als Reproduktion bestehender Programme angelegt, „sondern als offenes musikalisches Feld, in dem sich Dinge entwickeln dürfen“, wird von Goisern zitiert. Der Vorverkauf startet am 10. April.

0 Kommentare

Nach drei Jahren Bühnenpause – seine Auftritte im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut ausgenommen –  kehrt Hubert von Goisern im Jahr 2027 wieder mit einer Tournee zurück.

Den Auftakt der „Zu leise? & Zu laut!“-Tour 2027 bildet ein Konzert des 73-Jährigen in der Liechtensteiner Gemeinde Schaan am 17. März. Nach Terminen in der Schweiz und in Deutschland spielt der Musiker am 10. April sein erstes Österreich-Konzert im Innsbrucker Kongress.

(Bild: Konrad Fersterer)
Lesen Sie auch:
Mit rockigem Heimatsound stürmte er einst die Charts, heute steht Hubert von Goisern vor allem ...
Krone Plus Logo
Kritiker „schmähstad“
Hubert von Goisern nimmt sich eine längere Auszeit
21.06.2024
Bei „Gmunden rockt“
Naschenweng kommt als Ersatz für Seiler & Speer
27.03.2026
Singer-Songwriterin
Lika Doss widmet ihr erstes Album dem Herzschmerz
01.04.2026

In Wien und Linz
Weitere Tourstopps sind u.a. das Brucknerhaus Linz (25. April), das Wiener Konzerthaus (26. April) sowie am 28. und 29. April das Festspielhaus St. Pölten, bevor es weiter nach Klagenfurt, Salzburg und Bregenz geht. Insgesamt stehen bereits fast 40 Termine fest, weitere sind laut Aussendung in Planung.

Die Tournee sei nicht als Reproduktion bestehender Programme angelegt, „sondern als offenes musikalisches Feld, in dem sich Dinge entwickeln dürfen“, wird von Goisern zitiert. Der Vorverkauf startet am 10. April.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
07.04.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Mehr Oberösterreich
Zahlreiche Verstöße
Am Osterwochenende 54 Führerscheine einkassiert
Ticketverkauf startet
Hubert von Goisern geht 2027 wieder auf Tour
Krone Plus Logo
Man ist nie zu alt
Wie ChatGPT Seniorinnen das Leben erleichtert
Stefan Sonntagbauer
Er liebt den Horror und fürchtet das Grauen
Spektakulärer Unfall
Bus mit Jausenanhänger überschlägt sich auf A1
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf