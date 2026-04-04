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Mariendom Linz

Der Dombaumeister verrät sein „Lieblingsplatzl“

Oberösterreich
04.04.2026 16:00
Der Linzer Mariendom ist mehr als ein Wahrzeichen, findet Dombaumeister Michael Hager. Mit ...
Der Linzer Mariendom ist mehr als ein Wahrzeichen, findet Dombaumeister Michael Hager. Mit neugotischen Türmen und Gemäldefenstern ist die größte Kirche ein Architekturjuwel.(Bild: Diözese Linz)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Michael Hager, Architekt und Dombaumeister, bietet neuerdings Rundgänge durch den neugotischen Mariendom in Linz an – ein architektonisches Juwel. Und Hager verrät der „Krone“, wo sein Lieblingsplatz in der größten Kirche Österreichs ist.

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Von stillen Kapellen über beeindruckende Glasfenster bis hin zu verborgenen Winkeln – jeder Stein, jede Ecke im Linzer Mariendom erzählt eine eigene Geschichte.

Und diese wird auch weitergetragen, gehegt und gepflegt, denn das Kirchenjuwel hat bis heute eine eigene Dombauhütte, die für die Erhaltung, Pflege und Restaurierung des neugotischen Bauwerks zuständig ist.

Rundgang mit dem Dombaumeister
Beim Rundgang „Architektur im Dialog“ mit Dombaumeister Michael Hager, Architekt in Neuhofen/Krems, am 10. April lernt man die schönsten Plätze in der Kirche kennen, man erfährt Geheimnisse, Geschichten und erlebt den Dom aus neuen Perspektiven.

„Krone“: Sie sind seit drei Jahren Dombaumeister. Was finden Sie reizvoll?
Michael Hager: Der Mariendom ist so vielfältig. Er ist natürlich in erster Linie ein Ort der Liturgie, ein Ort der inneren Einkehr. Er ist aber auch ein Geistes- und Gedankenraum, ein Kunst- und Kulturraum, ein Vermittlungsraum und Ort des intensiven Austausches. Diese spannende Schnittstelle macht die Aufgabe so besonders.

(Bild: MARTIN STEINKELLNER ARCHITEKTURF)
(Bild: Diözese Linz)

Sie sind Architekt, was beeindruckt Sie an diesem Gebäude am meisten?
Der Mariendom ist ja die größte Kirche Österreichs und eine der wenigen Kathedralen und Großkirchen in ganz Europa, die ein völlig unverfälschtes Bild der Neugotik bieten. Und: Er ist auch ein ganz wichtiger Ort der Vermittlung. Als Zeichen dafür wurde das Domcenter errichtet, das kürzlich mit dem Österreichischen Bauherrenpreis ausgezeichnet worden ist.

Der Mariendom ist über 160 Jahre alt, besteht größtenteils aus Sandstein und muss laufend saniert werden. Was werden heuer die größten Sanierungsaktionen sein?
Neben den laufenden Arbeiten der Dombauhütte werden wieder drei Gemäldefenster restauriert. Und was uns ganz besonders freut: Auch das Projekt der Kapellenkranzrestaurierung geht weiter. Konkret ist heuer die Doppelkapelle „Königin der Märtyrer“ an der Reihe. Hier befindet sich unter anderem die Stele, die dem Gedenken an Franz Jägerstätter gewidmet ist und von Herbert Friedl gestaltet wurde. Die Kapelle „Königin der Propheten“ schließt an.

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Welche dringenden Arbeiten werden vorgenommen?
In diesem Bereich werden die beeindruckenden großen Mosaikfenster, die Altäre sowie die umgebende Raumschale sorgsam gereinigt und restauriert.

Sie als Dombaumeister sind oft hier, verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz?
Ein ganz besonderer Ort ist für mich die Dachlandschaft über dem Kapellenkranz. Dort spürt man eine ganz besondere Aura und kann die unstete Umgebung der Stadt ausblenden.

Ihre Führung nennt sich „Architektur im Dialog“. Was ist das Besondere daran?
Wir werden gemeinsam die Baugeschichte des Mariendoms ergründen – von der Grundsteinlegung bis hin zur Gestaltung der wertvollen Gemäldefenster. Ich werde die Besucherinnen und Besucher dabei an Orte führen, die sonst für die Öffentlichkeit kaum zugänglich sind, wie zum Beispiel ins Planarchiv. So können wir bei unserem Rundgang tatsächlich den Bau des Doms von der ersten Skizze bis zur handwerklichen Umsetzung in der Dombauhütte miterleben.

Infos: Nächster Rundgang: 10. April, 15 Uhr, Anmeldung Domcenter, 0732/946100

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