Der Dombaumeister verrät sein „Lieblingsplatzl“

Der Mariendom ist über 160 Jahre alt, besteht größtenteils aus Sandstein und muss laufend saniert werden. Was werden heuer die größten Sanierungsaktionen sein?

Neben den laufenden Arbeiten der Dombauhütte werden wieder drei Gemäldefenster restauriert. Und was uns ganz besonders freut: Auch das Projekt der Kapellenkranzrestaurierung geht weiter. Konkret ist heuer die Doppelkapelle „Königin der Märtyrer“ an der Reihe. Hier befindet sich unter anderem die Stele, die dem Gedenken an Franz Jägerstätter gewidmet ist und von Herbert Friedl gestaltet wurde. Die Kapelle „Königin der Propheten“ schließt an.