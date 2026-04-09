Massiver Steuerbetrug mit Scheinfirmen aufgeflogen

Ins Visier geriet eine kriminelle Vereinigung, die vor allem aus Beschuldigten aus Tschechien, Ungarn und Bulgarien mit Verbindungen nach Pakistan, Syrien, Afghanistan und Marokko besteht. 190 Beteiligte wurden bereits ausgeforscht, darunter zehn Hauptverdächtige. Im März 2026 kam es zu vier Festnahmen (zwei Pakistani, ein Inder, ein Deutscher mit Migrationshintergrund) und 16 Hausdurchsuchungen. Gefunden haben die Kriminalisten Bargeld in Höhe von 185.965 Euro, 3000 britische Pfund und 12.000 pakistanische Rupien, 100 Handys, 28 PCs, Dokumente, Bankunterlagen und 200 Bankkarten.