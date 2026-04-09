Fast jede 5. Tankstelle in Frankreich ohne Sprit

Ansturm auf günstige Tankstellen

Die vergleichsweise niedrigen Preise führten zu einer starken Konzentration der Nachfrage auf TotalEnergies-Stationen. Während dort vielerorts der Sprit knapp wurde, lag die Ausfallquote bei anderen Marken bei lediglich rund vier Prozent. Laut Bregeon handelt es sich daher nicht um ein strukturelles Versorgungsproblem, sondern um ein logistisches: Nachfragespitzen – verstärkt durch das Feiertagswochenende – hätten die Lieferketten kurzfristig überlastet.