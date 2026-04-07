Leere Zapfsäulen in Wien, aber kein echter Engpass

In der Bundeshauptstadt ist es aktuell zu punktuellen Ausfällen bei der Dieselversorgung gekommen. Wie der ORF Wien berichtete, haben einige kleinere Diskont-Tankstellen derzeit keinen Diesel mehr im Angebot. Die Wirtschaftskammer (WKO) betont jedoch, dass es sich dabei nicht um ein flächendeckendes Problem handelt – insgesamt sei weiterhin ausreichend Treibstoff verfügbar.