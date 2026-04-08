„Österreich-Modell“ versagt: Deutsche zahlen drauf

Seit einer Woche dürfen deutsche Tankstellen die Preise nur noch einmal täglich um 12 Uhr erhöhen. Die Hoffnung: weniger Preissprünge, mehr Planbarkeit für Autofahrer. Das Ergebnis: enttäuschend. Superbenzin kostet aktuell rund 8 Cent mehr, Diesel sogar 13 Cent, wie der ADAC berichtet. Die „Spritpreis-Bremse“ wirkt bisher nicht, und die Bundesregierung gerät zunehmend unter Druck.