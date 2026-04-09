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Ältestes Passagierschiff auf der Donau versenkt!

Wien
09.04.2026 12:05
Der Kapitän ist davon überzeugt, dass das Schiff nicht von selbst gesunken ist.
Der Kapitän ist davon überzeugt, dass das Schiff nicht von selbst gesunken ist.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur noch eine Mastspitze ragte aus dem Wasser: Das älteste Passagierschiff auf der Donau, die „MS Ana“, ist offenbar von Unbekannten in Wien versenkt worden. Die perfide Tat wurde offenbar am Osterwochenende begangen. Auch eine Fähre ist spurlos verschwunden.

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„Das Schiff hat kein Loch, es kann nicht von selbst gesunken sein“, so der Besitzer der „MS Ana“, Kapitän Franz Scheriau. „Ich bin vom Osterurlaub zurückgekommen und hab die ,MS Ana‘ an Land vorgefunden“, erklärte er und erstattete bei der Polizei Anzeige. 

Hebetonnen am Rumpf, per Kran aus Wasser gehoben
„Wir wurden am Ostermontag gegen 7.30 Uhr von der MA 45 Wiener Gewässer informiert, dass ein Schiff auf Grund liegt“, berichtete Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Feuerwehr. Feuerwehrtaucher befestigten Hebetonnen am Rumpf und machten das zwölf Meter lange Schiff schwimmfähig. Mit einem Feuerwehrboot wurde es zur nächsten Einsetzstelle gebracht und dort von einem Feuerwehrkran auf den Treppelweg gehoben und gesichert abgestellt.

(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Hoffen auf Hinweise
Scheriau hofft nun auf Hinweise, wer sein Boot versenkt und die Fähre Novara entwendet hat. Den Wert der „MS Ana“, die er eigentlich verkaufen wollte, beziffert er mit 100.000 Euro, die Fähre soll rund 30.000 Euro wert sein.

Der pensionierte Kapitän betreibt und bewohnt das Wiener Schiffmuseum an der Donau. Sein Hausboot ist die „Frederic Mistral“, ein 1914 erbautes Dampfschiff. Zum Museum gehört auch die im Jahr 1894 erbaute „MS Ana“, das älteste Passagierschiff auf der Donau, zugelassen für zwölf Personen.

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