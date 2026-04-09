Ältestes Passagierschiff auf der Donau versenkt!

Hebetonnen am Rumpf, per Kran aus Wasser gehoben

„Wir wurden am Ostermontag gegen 7.30 Uhr von der MA 45 Wiener Gewässer informiert, dass ein Schiff auf Grund liegt“, berichtete Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Feuerwehr. Feuerwehrtaucher befestigten Hebetonnen am Rumpf und machten das zwölf Meter lange Schiff schwimmfähig. Mit einem Feuerwehrboot wurde es zur nächsten Einsetzstelle gebracht und dort von einem Feuerwehrkran auf den Treppelweg gehoben und gesichert abgestellt.