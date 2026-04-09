Weißmann gegen ORF: Diese Summe klagt Ex-General

Der ORF kommt weiter nicht zur Ruhe. Überraschend ist, dass selbst im hauseigenen Radiosender Ö1 und Ö3 Kritik an der Kündigung und somit eigentlich auch indirekt an der Vorgehensweise der neuen Geschäftsführung laut wird. Dort wird die anerkannte Arbeitsrechtlerin Katharina Körber-Risak zitiert, wonach der Anschein eines ungebührlichen Verhaltens nur aufgrund „voreiliger Veröffentlichung völlig ungeprüfter Vorwürfe durch den Stiftungsrat“ entstanden sei.