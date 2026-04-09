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Geht um Ehre und Geld

Weißmann gegen ORF: Diese Summe klagt Ex-General

Österreich
09.04.2026 15:00
Der gefeuerte ORF-General (die Kündigung hatte er bis Donnerstagmittag noch immer nicht) wird um ...
Der gefeuerte ORF-General (die Kündigung hatte er bis Donnerstagmittag noch immer nicht) wird um Ehre und Millionen vor dem Arbeits- und Sozialgericht kämpfen.(Bild: Krone KREATIV/Vienna Press/Andreas Tischler, APA/Helmut Fohringer, krone.tv)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

„Dagegen ist die Luxuspension von Wohltätigkeitschef Pius Strobl ein Kindergeburtstag“ – so bringt ein ORF-Insider die drohende Klage von Generaldirektor Roland Weißmann wegen Verdienstentgangs und Rufschädigung nach seinem Rauswurf auf den Punkt. Im „Krone“-Gespräch gibt eine Arbeitsrechtsexpertin dem gefallenen Ex-Chef im juristischen Tauziehen gegen den Medienkonzern gute Chancen. Draufzahlen würden dann wir alle mit unseren Zwangsgebühren.

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Der ORF kommt weiter nicht zur Ruhe. Überraschend ist, dass selbst im hauseigenen Radiosender Ö1 und Ö3 Kritik an der Kündigung und somit eigentlich auch indirekt an der Vorgehensweise der neuen Geschäftsführung laut wird. Dort wird die anerkannte Arbeitsrechtlerin Katharina Körber-Risak zitiert, wonach der Anschein eines ungebührlichen Verhaltens nur aufgrund „voreiliger Veröffentlichung völlig ungeprüfter Vorwürfe durch den Stiftungsrat“ entstanden sei.

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