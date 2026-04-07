Causa Pilnacek: Tauziehen um Akten geht weiter

Das „Highlight“ der Woche steht dann allerdings am Donnerstag am Programm, wenn sich der Ausschuss mit der Befragung von Martin Kreutner, dem Leiter der damals eingesetzten Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit Pilnaceks als Sektionschef befasste, dem „System Pilnacek“ widmet. Kreutner wurde damals von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eingesetzt – just jeder Ministerin, die Pilnacek de facto „entmachtet“ hatte. Die Kreutner-Kommission hatte sich mehrere Monate lang mit der Aufarbeitung der Causa beschäftigt – und der heimischen Justiz tatsächlich in kleineren Bereichen ein desaströses Zeugnis ausgestellt, besonders wenn es um Fälle mit Polit-Bezug ging.