Iran lässt keine Schiffe mehr durch Hormuz

„Nicht mehr sinnvoll“

Nun teilte die iranische Führung mit, die vorübergehende Feuerpause „nicht sinnvoll“ zu finden. Grund sind die heftigen israelischen Angriffe auf den Libanon am Mittwochnachmittag. Die Hisbollah, gegen die Israel im Libanon kämpft, ist der wichtigste Verbündete Irans in der Region. Wie berichtet, sagten die israelische Führung und US-Präsident Donald Trump, dass der Libanon nicht von dem Abkommen umfasst sei. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu sagte, dass die Waffenruhe im Iran „nicht das Ende des Kampfes“ sei. Israel habe „noch Ziele zu erreichen“. Als Beispiel führte er die mehr als 400 Kilogramm an hoch angereichertem Uran an, die noch im Iran seien. Diese würden vollständig aus dem Land entfernt. Bei diesem Thema sei man sich mit den Vereinigten Staaten einig.