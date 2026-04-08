„Der Libanon hat die Hisbollah nicht entwaffnet“

US-Präsident Donald Trump stützte am Mittwoch die israelische Darstellung, dass die Waffenruhe den Libanon nicht umfasse. Die Hisbollah reagierte inzwischen ebenfalls und teilte mit, dass die Angriffe Zivilpersonen im gesamten Libanon gegolten hätten. Israel begehe „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die Attacken seien ein Zeichen der Schwäche Israels gegenüber den „Angriffen des Widerstands“ im Libanon. Die Organisation kündigte Vergeltung an. Dabei hätte sie Unterstützung aus dem Iran. Ein iranischer Militärvertreter drohte Israel ebenfalls mit weiteren Angriffen, sollte die Offensive gegen die Hisbollah weitergehen.