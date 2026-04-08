Israel zu Angriff:
„Der Libanon hat die Hisbollah nicht entwaffnet“
Trotz der Waffenruhe hat Israels Militär am Mittwoch erneut den Libanon angegriffen. Die israelische Führung sieht sich dabei durchaus im Recht: Ihr nach ist das Land nämlich gar nicht von der Vereinbarung umfasst. Zudem würde die libanesische Führung nicht verhindern, dass die Hisbollah-Miliz auf Israel schieße.
Das teilte das israelische Außenministerium am Mittwoch auf der Plattform X mit. „Israel dafür anzugreifen, dass es genau das tut, was sie selbst hätten tun sollen: gegen die Hisbollah vorzugehen“, heißt es darin weiter. „Sie haben die Hisbollah nicht entwaffnet (...).“ Damit habe die libanesische Führung die Vereinbarungen der Waffenruhe im Gaza-Krieg nicht eingehalten.
Wie berichtet, hat Israels Militär seine heftigen Luftangriffe auf Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut fortgesetzt. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mindestens 112 Tote und mehr als 800 Verletzte. Die israelische Armee sagte, sie habe innerhalb von nur zehn Minuten mehr als 100 Kommandozentralen und Militärstützpunkte der Hisbollah ins Visier genommen. Rund 50 Kampfjets seien beteiligt gewesen.
Dicht besiedelte Wohngebiete getroffen
Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam erklärte, Israels Angriffe hätten dicht besiedelte Wohngebiete getroffen und in mehreren Gebieten, insbesondere in Beirut, unbewaffnete Zivilpersonen getötet. Israel sagte dazu, dass vor den Luftangriffen Schritte unternommen worden seien, um Unbeteiligte zu schonen. Die Hisbollah halte sich inzwischen in Gebieten auf, die bisher nicht als Hochburgen galten. „Das ist Teil ihrer Strategie.“
US-Präsident Donald Trump stützte am Mittwoch die israelische Darstellung, dass die Waffenruhe den Libanon nicht umfasse. Die Hisbollah reagierte inzwischen ebenfalls und teilte mit, dass die Angriffe Zivilpersonen im gesamten Libanon gegolten hätten. Israel begehe „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die Attacken seien ein Zeichen der Schwäche Israels gegenüber den „Angriffen des Widerstands“ im Libanon. Die Organisation kündigte Vergeltung an. Dabei hätte sie Unterstützung aus dem Iran. Ein iranischer Militärvertreter drohte Israel ebenfalls mit weiteren Angriffen, sollte die Offensive gegen die Hisbollah weitergehen.
Trump auf Seite Israels
Nach Einschätzung der iranischen Führung verstößt Israel gegen die vorübergehende Feuerpause. Trump sagte, die Angriffe im Libanon seien „Teil der Einigung“. Man würde das später regeln. Die Regierungen Kanadas und vieler europäischer Staaten riefen unterdessen dazu auf, die Waffenruhe auch im Libanon umzusetzen. Der US-Präsident sagte nun, dass es bald direkte Gespräche mit dem Iran geben werde. Auf US-Seite seien Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sowie der Sondergesandte Steve Witkoff dabei sowie möglicherweise Vizepräsident JD Vance.
Die Angriffe im Libanon, der neue Beschuss aus dem Iran auf Länder in der Region und ein erneuter Stopp für die Schifffahrt in der Straße von Hormuz könnten die Waffenruhe im Krieg gefährden. Irans Führung droht bereits damit, aus der Vereinbarung auszusteigen. Israels Regierung will den Einsatz gegen die Hisbollah im Libanon dennoch fortsetzen.
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