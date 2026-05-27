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Shisha auf Osterkuchen: Russin zu Haft verurteilt

Ausland
27.05.2026 14:25
Weil sie einem Gast eine Shisha auf einem Osterkuchen präsentiert hatte, ist eine junge Frau in ...
Weil sie einem Gast eine Shisha auf einem Osterkuchen präsentiert hatte, ist eine junge Frau in Moskau verurteilt worden (Symbolbild).(Bild: Евгений Вершинин - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Moskau ist eine junge Frau zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil sie ein Bild von einer Wasserpfeife auf einem traditionellen Osterkuchen veröffentlicht hatte. Damit habe sie religiöse Gefühle verletzt, urteilte das Gericht.

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Die Angestellte einer Shishabar in Moskau hatte im April einem Gast seine Wasserpfeife auf einem sogenannten Kulitsch (Osterkuchen) präsentiert. Davon postete sie ein Bild auf Instagram. Der Kulitsch ist ein traditionelles Ostergebäck in Russland, das orthodoxe Christinnen und Christen zusammen mit Ostereiern und einer Topfenspeise essen. Er markiert das Ende der Fastenzeit zum Ostersonntag. Oft lassen Gläubige den Kulitsch auch weihen.

Die junge Frau wurde jetzt zu drei Jahren und 25 Tagen Strafkolonie verurteilt. Sie war bereits im vergangenen Jahr wegen eines Drogenvergehens zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Im neuen Verfahren ordnete das Gericht dann die Umwandlung in eine Haftstrafe an.

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Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und zwei Monate Freiheitsentzug gefordert. Die Verletzung religiöser Gefühle von Gläubigen ist in Russland seit 2013 strafrechtlich relevant. Auslöser war eine Performance der Gruppe Pussy Riot in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale.

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