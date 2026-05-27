Shisha auf Osterkuchen: Russin zu Haft verurteilt

Die Angestellte einer Shishabar in Moskau hatte im April einem Gast seine Wasserpfeife auf einem sogenannten Kulitsch (Osterkuchen) präsentiert. Davon postete sie ein Bild auf Instagram. Der Kulitsch ist ein traditionelles Ostergebäck in Russland, das orthodoxe Christinnen und Christen zusammen mit Ostereiern und einer Topfenspeise essen. Er markiert das Ende der Fastenzeit zum Ostersonntag. Oft lassen Gläubige den Kulitsch auch weihen.