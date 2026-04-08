„Betrüger, Scharlatane“: Chaos um Friedensplan

Der erste Vorschlag sei „unserer Meinung nach wahrscheinlich von ChatGPT verfasst“ und sofort abgelehnt worden. „Es gab einen zweiten Zehn-Punkte-Vorschlag, der viel vernünftiger war und auf einem Hin und Her zwischen uns, den Pakistanern und den Iranern basierte“, erklärte Vance. Auf diesen habe sich Trump am Dienstag bezogen. In den sozialen Medien habe der Vizepräsident noch einen dritten Vorschlag gesehen, der „noch maximalistischer“ als der erste gewesen sei. Damit dürfte er den Vorschlag meinen, der der CNN zugespielt wurde.