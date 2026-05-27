Hirscher plant bereits den nächsten Ski-Coup

Mit Henrik Kristoffersen hat Marcel Hirschers Skischmiede Van Deer zwar ein Aushängeschild verloren. Mit der US-Amerikanerin Paula Moltzan sowie den norwegischen Youngsters Hans Grahl-Madsen und Eirik Hystad Solberg aber schon einige neue AthletInnen ins Team geholt. Jetzt steht der nächste Coup bevor.
Zak, Freddy und Luca – die britischen Carrick-Smith-Brüder gelten als riesengroße Talente im Skizirkus. Während der 21-jährige Luca bislang mit einer Bronzemedaille im Slalom bei der Junioren-WM 2025 in Tarvis in Erscheinung trat und im November 2025 beim Slalom in Levi sein Weltcupdebüt gab, glänzte sein zwei Jahre jüngerer Bruder Zak bei den Olympischen Jugendspielen 2024 in Südkorea. Dort gewann er Gold im Slalom und der Kombination sowie Silber im Riesentorlauf.
Schon in jungen Jahren hochdekoriert
Im März 2026 gab Zak im Riesentorlauf von Kranjska Gora dann sein Weltcupdebüt. Sein Zwillingsbruder Freddy holte beim European Youth Olympic Festival 2025 in Georgien Riesentorlauf-Gold, Slalom-Silber bei der Junioren-WM 2026 in Norwegen und gewann im Dezember 2025 in Frankreich seinen ersten Europacup-Riesentorlauf. Er debütierte bereits im Oktober 2025 in Sölden im Weltcup.
Wechsel könnte kurz bevorstehen
Die Söhne der ehemaligen britischen Olympia-Starterin Emma Carrick-Anderson haben also schon in jungen Jahren Erfolge vorzuweisen, von denen andere eine Karriere lang träumen. Kein Wunder also, dass nun auch Marcel Hirschers Skischmiede Van Deer die Fühler zumindest nach zwei der drei jungen Briten ausgestreckt hat.
Nach „Krone“-Informationen sollen sowohl Luca als auch Zak kurz vor einer Unterschrift beim Salzburger Skihersteller stehen. Fakt ist, dass das Duo bereits auf Instagram seinen Abschied vom jahrelangen Ausrüster Dynastar bekannt gegeben hat. Freddy hingegen soll der Rossignol-Tocherfirma treu bleiben.
Auch der erste Hirscher-Pilot war Brite
Für den Wechsel von Luca und Zak spricht auch, dass der britische Skiverband die Brüder nicht ausreichend unterstützen kann und sie auf einen potenten Supporter angewiesen sind. Zudem wäre der britische Markt für Van Deer interessant. So war bereits der allererste Hirscher-Pilot Brite: Charlie Raposo wurde im April 2022 noch vor Henrik Kristoffersen bei Van Deer präsentiert. Im Mai 2024 hat der heute 30-Jährige seine Karriere nach einem Kreuzbandriss allerdings beenden müssen. Im Skizirkus blieb er aber – als Manager von Ski-Brasilo Lucas Pinheiro Braathen.
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