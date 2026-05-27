Hirscher plant bereits den nächsten Ski-Coup

Auch der erste Hirscher-Pilot war Brite

Für den Wechsel von Luca und Zak spricht auch, dass der britische Skiverband die Brüder nicht ausreichend unterstützen kann und sie auf einen potenten Supporter angewiesen sind. Zudem wäre der britische Markt für Van Deer interessant. So war bereits der allererste Hirscher-Pilot Brite: Charlie Raposo wurde im April 2022 noch vor Henrik Kristoffersen bei Van Deer präsentiert. Im Mai 2024 hat der heute 30-Jährige seine Karriere nach einem Kreuzbandriss allerdings beenden müssen. Im Skizirkus blieb er aber – als Manager von Ski-Brasilo Lucas Pinheiro Braathen.