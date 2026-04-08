Euro legte nach Waffenruhe im Iran-Krieg zu

Der Dollar hatte zu Beginn des Iran-Kriegs vor allem von der gestiegenen Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Dollar als sogenannter sicherer Hafen gilt, da Investorinnen und Investoren sich von risikoreichen Anlagen trennen und Dollar kaufen. Zum anderen sind die Vereinigten Staaten im Gegensatz zu den Ländern der Eurozone ein wichtiges Rohölförderland und Nettoexporteur. Rohöl wird überwiegend in Dollar bezahlt. Da die Ölpreise seit Beginn des Kriegs kräftig zugelegt haben, war auch die US-Währung stärker nachgefragt.