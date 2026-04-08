Euro legte nach Waffenruhe im Iran-Krieg zu

Der Euro hat am Mittwoch nach der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA deutlich zugelegt. Er kletterte zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs schließlich auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar fest.
Die Gemeinschaftswährung Euro war bereits zu Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stark unter Druck geraten. Nach den Angriffen Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran und dessen Gegenschlägen sackte der Euro von rund 1,18 auf fast 1,14 Dollar Mitte März ab, bevor er sich schrittweise erholte. Am heutigen Mittwochnachmittag notierte er mit 1,1697 US-Dollar nur leicht unter seinem Tageshoch. Das war rund einen Cent mehr als vor der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran-Krieg.
Der Dollar hatte zu Beginn des Iran-Kriegs vor allem von der gestiegenen Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Dollar als sogenannter sicherer Hafen gilt, da Investorinnen und Investoren sich von risikoreichen Anlagen trennen und Dollar kaufen. Zum anderen sind die Vereinigten Staaten im Gegensatz zu den Ländern der Eurozone ein wichtiges Rohölförderland und Nettoexporteur. Rohöl wird überwiegend in Dollar bezahlt. Da die Ölpreise seit Beginn des Kriegs kräftig zugelegt haben, war auch die US-Währung stärker nachgefragt.
„Aufatmen an den Finanzmärkten“
„An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt“, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen am Mittwoch merklich nach oben. Der heimische Leitindex ATX gewann 4,07 Prozent auf 5.665,08 Einheiten. Wichtig für die Aktienmärkte ist vor allem, dass die iranische Führung die Straße von Hormuz wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Ölpreise sackten deshalb massiv ab.
Die Unsicherheit an den Märkten bleibt jedoch hoch. Nach Beginn der Waffenruhe mit den USA und Israel hat der Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.
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