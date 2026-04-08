Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf 1,1706 US-Dollar

Euro legte nach Waffenruhe im Iran-Krieg zu

Wirtschaft
08.04.2026 18:08
Die Gemeinschaftswährung Euro hat nach der Waffenruhe zwischen dem Iran und den Vereinigten ...
Die Gemeinschaftswährung Euro hat nach der Waffenruhe zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zugelegt (Symbolbild).(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Euro hat am Mittwoch nach der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA deutlich zugelegt. Er kletterte zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs schließlich auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar fest. 

0 Kommentare

Die Gemeinschaftswährung Euro war bereits zu Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stark unter Druck geraten. Nach den Angriffen Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran und dessen Gegenschlägen sackte der Euro von rund 1,18 auf fast 1,14 Dollar Mitte März ab, bevor er sich schrittweise erholte. Am heutigen Mittwochnachmittag notierte er mit 1,1697 US-Dollar nur leicht unter seinem Tageshoch. Das war rund einen Cent mehr als vor der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran-Krieg.

Der Dollar hatte zu Beginn des Iran-Kriegs vor allem von der gestiegenen Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Dollar als sogenannter sicherer Hafen gilt, da Investorinnen und Investoren sich von risikoreichen Anlagen trennen und Dollar kaufen. Zum anderen sind die Vereinigten Staaten im Gegensatz zu den Ländern der Eurozone ein wichtiges Rohölförderland und Nettoexporteur. Rohöl wird überwiegend in Dollar bezahlt. Da die Ölpreise seit Beginn des Kriegs kräftig zugelegt haben, war auch die US-Währung stärker nachgefragt.

Lesen Sie auch:
Die nahezu vollständige Schließung der Straße von Hormuz – durch die normalerweise ein Fünftel ...
Waffenruhe im Iran
Börsen im Höhenflug, Gas- und Ölpreis stürzen ab
08.04.2026
Entspannung in Sicht?
Waffenruhe im Iran: Der Ölpreis bricht rasant ein
08.04.2026

„Aufatmen an den Finanzmärkten“
„An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt“, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen am Mittwoch merklich nach oben. Der heimische Leitindex ATX gewann 4,07 Prozent auf 5.665,08 Einheiten. Wichtig für die Aktienmärkte ist vor allem, dass die iranische Führung die Straße von Hormuz wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Ölpreise sackten deshalb massiv ab.

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt jedoch hoch. Nach Beginn der Waffenruhe mit den USA und Israel hat der Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
08.04.2026 18:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.484 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.875 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
133.882 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1616 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1095 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
961 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Wirtschaft
Auf 1,1706 US-Dollar
Euro legte nach Waffenruhe im Iran-Krieg zu
Kurzzeitvermietung
„Wer eine Hintertüre sucht, findet sie weiterhin“
Droht mit Zerstörungen
Keine freie Fahrt: Iran behält Hormuz im Griff
Teurer Spritpreis-Flop
„Österreich-Modell“ versagt: Deutsche zahlen drauf
Insolvenzwelle rollt
Vorarlberg: Pleitegeier schlägt gleich zweimal zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf