Waffenruhe im Iran: Der Ölpreis bricht rasant ein

IATA-Chef: Erholung bei Kerosin könnte Monate dauern

Auch nach der Öffnung der Straße von Hormuz im Zuge der zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg wird es dem Weltverband der Fluggesellschaften IATA zufolge Monate dauern, bis die Versorgung mit Kerosin sich erhole. Er rechne zwar mit einem Rückgang der Rohölpreise, erklärte IATA-Chef Willie Walsh am Mittwoch in Singapur. Die Kosten für Flugbenzin blieben wegen der Auswirkungen auf die Raffinerien aber wahrscheinlich auf einem leicht erhöhten Niveau. Das treffe nicht nur auf Kerosin, sondern auch auf andere Produkte zu.