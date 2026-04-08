Erdrutsch teilt Italien „faktisch in zwei Teile“

Nach Unwettern „reaktiviert“

Der Erdrutsch habe sich nach den Unwettern „reaktiviert“, wenn auch langsam, so Ciciliano. Seit 1906 ist der Hangrutsch laut „Sürdtirol News“ bekannt, er soll zu den größten Europas gehören. Erdbewegungen wurden dort immer wieder registriert. Die Behörden wussten zwar, dass der Hang instabil war, das änderte aber nichts daran, dass der Erdrutsch großen Schaden anrichtete. So sind etwa wichtige Verkehrsverbindungen in der Gegend lahmgelegt.