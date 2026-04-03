Wetterchaos in Italien bringt Brücke zum Einsturz

Nach tagelangen Regenfällen stürzte am Donnerstag eine Brücke über den Trigno-Fluss zwischen Abruzzen und Molise ein. Die Straße war zuvor vorsorglich gesperrt worden, sodass niemand verletzt wurde. Die betroffene Brücke ist Teil der wichtigen Strada Statale 16 Adriatica, die von Padua bis Otranto führt, und der Einsturz hat vor allem auf dem südlichen Abschnitt erhebliche Folgen für den Verkehr.