Hotelgäste eingeschneit – saßen 24 Stunden fest

Brücke eingestürzt

Nach einer vorsorglichen Sperrung wegen tagelanger starker Regenfälle stürzte am Donnerstag ein Teil einer Brücke zwischen den Regionen Abruzzen und Molise ein. Die Brücke ist Teil einer der wichtigsten und längsten Staatsstraßen Italiens, die Strada Statale 16 Adriatica. Der teilweise Einsturz der Brücke hat zumindest auf dem südlichen Teil der Strecke schwerwiegende Folgen für den Verkehr. Die Lage bleibe laut den Behörden angesichts der schweren Unwetterlage äußerst ernst.