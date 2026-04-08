Gewessler fordert Preisbremse bei den Öffis

Auf die Frage, ob man kurzfristig die CO₂-Bepreisung senken könnte, sagt Gewessler klar: Nein. Wichtiger sei, die Gewinnspannen der Ölkonzerne im Blick zu behalten und gezielt einzugreifen. „Wir müssen die Menschen unterstützen, die es besonders schwer haben. Damals gab es den Klimabonus – heute hat die Regierung ihn abgeschafft, hier muss sie jetzt Verantwortung übernehmen.“