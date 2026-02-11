Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pilnacek-U-Ausschuss

Anna P.: „Habe mich wohl beeinflussen lassen“

Innenpolitik
11.02.2026 14:36
Auch am Mittwoch war das Interesse am Pilnacek-U-Ausschuss groß.
Auch am Mittwoch war das Interesse am Pilnacek-U-Ausschuss groß.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Mit der Befragung von Mitbewohnerin Anna P. hat der Pilnacek-U-Ausschuss am Mittwochabend seine Arbeit fortgesetzt. Die Auskunftsperson, ehemalige Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka, revidierte frühere Aussagen gleich zu Beginn – und zeigte sich sonst wenig auskunftsfreudig.

0 Kommentare

Anna P. lebte zum Zeitpunkt des Todes von Christian Pilnacek mit dessen Vertrauter Karin Wurm (sie wird am Nachmittag befragt) in Rossatz zusammen. Auch Pilnacek habe sich laut P.s Aussage „öfter“ in dem Haus aufgehalten. Sie bestätigte auch, dass Pilnacek und Karin Wurm ein Haus in der Gegend kaufen wollten – ein Nebenschauplatz des Falles, der noch Fragen aufwirft.

Mehrfach mit Michael Takacs telefoniert
Den Morgen des Fundes von Pilnaceks Leiche schildert P. ausführlich, sie habe Karin Wurm im Badezimmer getroffen und man habe beschlossen, Pilnacek zu suchen. Sie habe in weiterer Folge auch mit Bundespolizeidirektor Michael Takacs telefoniert, auch kurz nach dem Fund der Leiche, den kennt P. von der Arbeit, im Büro sei er der „Taki“ gewesen. Der ganze Tag sei „sehr diffus gewesen“, sie habe sich in „einem Schockzustand“ befunden. Takacs habe sich mehrfach nach ihrem Befinden erkundigt. Die Ermittlungen rund um Pilnaceks Tod seien kein Thema gewesen, betont P. 

Der Fundort der Leiche beim Lokalaugenschein. Das Haus, welches sich P. mit Karin Wurm teilte, ...
Der Fundort der Leiche beim Lokalaugenschein. Das Haus, welches sich P. mit Karin Wurm teilte, liegt unweit davon.(Bild: Imre Antal)

Als es dann an die weiteren, zentralen Fragestellungen geht, zeigt sich Anna P. allerdings wenig auskunftsfreudig. Sie habe weder Wahrnehmungen zu Telefonaten, Terminen oder Treffen zwischen ihrem damaligen Chef Wolfgang Sobotka (zu diesem Zeitpunkt Nationalratspräsident) und Pilnacek, noch könne sie sich an irgendwelche Gespräche rund um das Ableben des hochrangigen Sektionschefs erinnern, antwortet sie auf die Frage von NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke. Angesprochen auf frühere Aussagen, wo sie angab, man habe ihr nahegelegt, den Laptop Pilnaceks „verschwinden zu lassen“, verneint sie, dies so gesagt zu haben.

„Aussagen, die so nicht richtig waren“
Die Tage damals seien „irre gewesen“, es seien Verschwörungstheorien aufgestellt und Aussagen verdreht worden. Auch habe sie sich in der damaligen Phase zu Aussagen hinreißen lassen, „die so nicht richtig waren“: „Ich habe mich da vielleicht auch beeinflussen lassen, wollte mich interessanter machen“, meint P. heute. „Ich war in einem emotionalen Ausnahmezustand, beeinflusst von den ständigen Verschwörungstheorien von der Frau Wurm, die erzählt hat von Kartenlegerinnen, Wahrsagerinnen, Leuten, die sie kontaktiert haben. Ich habe mich verleiten lassen, Dinge zu sagen, die nicht stimmen. Aber es war so schräg, diese Zeit.“

Zitat Icon

Ich habe mich verleiten lassen, Dinge zu sagen, die nicht stimmen. Aber es war so schräg, diese Zeit.

Anna P. vor dem U-Ausschuss

Welche Verschwörungstheorien das waren, will Sophie Wotschke (NEOS) wissen? „Dass er umgebracht, untergetaucht ist, dass er in Dubai sei, dass die Leiche nicht er war, sondern der Bruder, dass die Politik dahinter stecken könnte wegen Mord. Die waren teilweise so schräg, dass ich mich noch erinnern kann“, antwortet P. Inwiefern hat sie das dazu veranlasst, Geschichten über ihren ehemaligen Arbeitgeber Wolfgang Sobotka oder Michael Takacs zu erfinden, fragt Wotschke: „Das kann ich mir nachträglich selbst nicht erklären“, antwortet Anna P. 

Den Kontakt zu ihrem Chef Wolfgang Sobotka beschrieb sie als „berufliche Arbeitsbeziehung“. Dass sie mit Karin Wurm dennoch kurz nach dem Auffinden Pilnaceks bei Sobotka zu Hause war, begründet sie damit, dass sie zuvor schon bei Sobotkas Frau in Therapie war und diese „sich angeboten hat, Karin Wurm zu helfen“, antwortet P. auf die Frage von Kai Jan Krainer (SPÖ). 

Die Habseligkeiten Pilnaceks, habe sie – wie bereits aus diversen Vernehmungen bekannt – in einem Plastiksackerl an einen Polizeibeamten übergeben. In weiterer Folge wurde der Inhalt Pilnaceks Witwe Caroline List ausgehändigt, die laut eigener Aussage das Handy ihres verschiedenen Gatten mit einem Bunsenbrenner vernichtete.

Lesen Sie auch:
Der Untersuchungsausschuss zum Tod des ehemaligen Sektionschefs Christian Pilnacek im Parlament ...
Wirbel um Hanger-Sager
Pilnacek-U-Ausschuss: „Heute wird es politisch“
11.02.2026
Pilnacek-U-Ausschuss
Fehlende Thermometer und flotte Spurensicherungen
28.01.2026
Pilnacek-U-Ausschuss
Erste Erkenntnis: „Das ist kein sauberes Arbeiten“
29.01.2026

Der Laptop – das Objekt der Begierde
Das Objekt des Interesses ist daher auch Pilnaceks Laptop. Dieser fand erst über Umwege Wochen später seinen Weg zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da gegen P. diesbezüglich noch mehrere Verfahren laufen, kündigte sie bereits eingangs an, hier von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch zu machen. Auf die Frage von Nina Tomaselli, ob und wann jemand nach dem Laptop gefragt habe, will sie auch keine Wahrnehmung haben. Auch von einer roten Festplatte, die im Haus von Pilnacek gefunden worden sein soll, wisse sie nichts. Auf dieser sollen sich unter anderem Dateien zu U-Ausschüssen befunden haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wolfgang Sobotka
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.430 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
200.403 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.349 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
975 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
742 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Wien
ICE-Agenten in Wien: Was sie dürfen und was nicht
657 mal kommentiert
Die ob ihrer brutalen Einsätze berüchtigten ICE-Agenten (re.) sind an nobler Adresse in Wien zu ...
Mehr Innenpolitik
Pilnacek-U-Ausschuss
Anna P.: „Habe mich wohl beeinflussen lassen“
Lawrow an USA:
„Russland hält sich an Atomwaffen-Limit, wenn …“
Verfassungsänderung
UVP-Verfahren sollen künftig schneller passieren
Aus Sicherheitsgründen
US-Flughafen an Grenze zu Mexiko gesperrt
Folgen für Österreich
Spanien will 500.000 Illegalen Aufenthalt geben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf