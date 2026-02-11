Anna P.: „Habe mich wohl beeinflussen lassen“

Der Laptop – das Objekt der Begierde

Das Objekt des Interesses ist daher auch Pilnaceks Laptop. Dieser fand erst über Umwege Wochen später seinen Weg zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da gegen P. diesbezüglich noch mehrere Verfahren laufen, kündigte sie bereits eingangs an, hier von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch zu machen. Auf die Frage von Nina Tomaselli, ob und wann jemand nach dem Laptop gefragt habe, will sie auch keine Wahrnehmung haben. Auch von einer roten Festplatte, die im Haus von Pilnacek gefunden worden sein soll, wisse sie nichts. Auf dieser sollen sich unter anderem Dateien zu U-Ausschüssen befunden haben.