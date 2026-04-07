Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Will alles beantworten

Bill Gates stellt sich Epstein-U-Ausschuss

Ausland
07.04.2026 23:02
Microsoft-Gründer Bill Gates hat Affären mit zwei russischen Frauen zugegeben. Doch an den ...
Microsoft-Gründer Bill Gates hat Affären mit zwei russischen Frauen zugegeben. Doch an den kriminellen Machenschaften Jeffrey Epsteins will er nicht beteiligt gewesen sein.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das ehemalige US-Präsidentenpaar Bill und Hillary Clinton hat es bereits hinter sich. Nun muss auch Microsoft-Gründer Bill Gates den Abgeordneten des US-Kongresses wegen der Epstein-Causa Rede und Antwort stehen. Seine Anhörung ist dem Vernehmen nach für den 10. Juni geplant. Der 70-jährige Milliardär ist den Worten seines Sprechers zufolge bereit, „alle Fragen zu beantworten“.

0 Kommentare

In den vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Dokumenten war auch Gates Name aufgetaucht. Die Akten enthielten den Entwurf einer E-Mail, in dem Epstein von angeblichen Affären des Microsoft-Gründers spricht. Der Sexualstraftäter schrieb darin, er habe dem Unternehmer geholfen, „Medikamente zu besorgen, um die Folgen von Sex mit russischen Mädchen zu bewältigen“. Gates gab daraufhin Affären mit zwei russischen Frauen zu.

Sprecher: Gates war nie Zeuge oder Komplize
Epstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Nach einem umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft musste er jedoch nur 13 Monate Haft absitzen.

Lesen Sie auch:
Ein Foto von Bill Clinton und einer unbekannten Person in einem Whirlpool befindet sich in den ...
Befragung zu Epstein
Clinton erklärt Poolfoto und stellt sich vor Trump
03.03.2026
Epstein-U-Ausschuss
Hillary Clinton fordert „direkte Befragung“ Trumps
26.02.2026
Causa Epstein
Bill Gates gesteht Affären mit zwei Russinnen
25.02.2026
Krone Plus Logo
Psychiater erklärt:
Narzisst, Sadist: Jeffrey Epsteins Psychogramm
16.02.2026

Einen Monat, nachdem Epstein 2019 unter anderem wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen worden war, wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben beging er Suizid.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.04.2026 23:02
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf