Bill Gates stellt sich Epstein-U-Ausschuss

Das ehemalige US-Präsidentenpaar Bill und Hillary Clinton hat es bereits hinter sich. Nun muss auch Microsoft-Gründer Bill Gates den Abgeordneten des US-Kongresses wegen der Epstein-Causa Rede und Antwort stehen. Seine Anhörung ist dem Vernehmen nach für den 10. Juni geplant. Der 70-jährige Milliardär ist den Worten seines Sprechers zufolge bereit, „alle Fragen zu beantworten“.